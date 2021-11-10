Москва, 10 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Страны Запада не могут найти подтверждение тому, что Белоруссия нарушил правила при посадке самолета авиакомпании Ryanair, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Jeroen Stroes Aviation Photography Ryanair

Он отметил, что накануне поступила информация, что доклад Международной организации гражданской авиации (ИКАО) был перенесен.

«Я так понимаю, что наши западные партнеры никак не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила», — заявил Макей на совместном заседании МИД России и Белоруссии в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран ограничили воздушное сообщение с Белоруссией после инцидента 23 мая 2021 года. Тогда в Минске совершил экстренную посадку самолёт компании Ryanair, на борту которого был один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Роман Протасевич. Протасевича после посадки задержали правоохранители.