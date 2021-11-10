Улан-Удэ, 10 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Обновление свода правил русской орфографии назрело давно. За 65 лет, которые прошли с момента последнего изменения правил, очень многое поменялось в нашей жизни, рассказала редактор газеты «Номер один» Василиса Шишкина корреспонденту ИА REGNUM.

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Так, появились не только новые слова, но и новые профессии, занятия, появилось множество заимствований из других языков, которые плотно вошли в повседневную речь. В результате возникла необходимость в упорядочении правил.

«Практика, когда каждый говорит и пишет слова так, как ему заблагорассудиться (потому что нет единого свода правил) может привести к хаосу и постепенному понижению культурного уровня населения», — добавила Василиса Шишкина.

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