Ялта, Крым, , 13:25 — REGNUM Федеральная служба безопасности России опубликовала видеозапись задержания жителя Ялты, который подозревается в шпионаже в интересах украинской разведки.

Задержание Pixabay.com

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Как видно на кадрах, силовики поднялись в квартиру подозреваемого.

Мужчина сам открыл дверь, не оказав сопротивления. Сотрудники ФСБ сообщили задержанному о необходимости провести обыск в рамках уголовного дела и спрашивают у него о наличии запрещённых предметов.

Затем мужчину вывели на улицу, посадили в машину и отвезли в отделение ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября житель Ялты был задержан сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, в период с 2017 по 2018 год он по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие гостайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности.

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По информации «Крыминформа», арестованный — бывший депутат Ялтинской городской думы второго созыва, полномочия которого были прекращены 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании гордумы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»). По решению суда он арестован.