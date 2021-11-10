София, 10 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Специальные подразделения ВМС Болгарии уничтожили неразорвавшуюся авиационную бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную в курортной зоне Созопольского залива (юго-восточная часть страны). Об этом 10 ноября сообщило Болгарское телевидение.

Flightsoffancy Авиабомбы

Согласно официальной информации, боеприпас был найден в районе Черноморского побережья командой болгарского рыболовецкого судна. Сразу же после поступления соответствующего сигнала на место инцидента прибыли военные корабли, которые транспортировали опасный груз на специальный морской полигон.

Авиабомба немецкого производства была взорвана на так называемой «утилизационной территории» на глубине около 70 метров. В настоящее время акватория Созопольского залива опасности для отдыхающих лиц, а также курсирующих в регионе кораблей не представляет.