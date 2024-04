Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Бри Ларсон рассказала о том, что являлось для неё главной проблемой во время съёмок кинокомикса «Капитан Марвел». Об этом 10 ноября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Капитан Марвел». реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США Бри Ларсон в роли Капитана Марвел

Выступая в подкасте Learning Lot, актриса сказала, что когда речь зашла о постановке боевых сцен, она поняла, что её координация движений и физическая подготовка оставляют желать лучшего.

Звезда «Капитана Марвел» призналась, что в тот момент она чувствовала себя так, как будто её голова не связана с телом, но впоследствии ей удалось научиться правильно двигаться. «А теперь мне больше нравится делать рукопашные сцены, чем экшн-фрагменты», — сказала Ларсон.

Отметим, что в июне 2021 года Бри Ларсон выложила в сеть видео, в котором она отжимается на одной руке. Премьера фильма «Капитан Марвел 2» запланирована на 10 ноября 2022 года.