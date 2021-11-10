Москва, , 13:22 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) позволяет в разы повысить эффективность процессов в различных отраслях экономики, следует из анализа, проведённого Сбером на основании разработанной им же методики, которая была обсуждена на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе кредитного учреждения, для оценки эффектов от внедрения технологий ИИ Сбер разработал комплексную методику. Оценка того или иного отраслевого проекта с ИИ проводится по пяти критериям: скорости, качеству, объективности, экономической эффективности и персонализации. Анализ международного и российского опыта показал, что внедрение ИИ обычно ведёт к улучшению этих показателей в 5−7 раз. В частности, использование ИИ для контроля качества продукции в промышленности позволяет сократить количество ошибок и повысить точность выявления дефектов до 99%. А использование ИИ для предиктивного обслуживания транспортных средств снижает затраты на обслуживание до 25% за счёт минимизации простоев и максимизации производительности.

Критерий «скорость» в разработанной Сбером методике измеряет среднее время выполнения клиентского пути, в том числе такие показатели, как Time2Market, Time2Delivery, LeadTime, среднее время приезда скорой помощи, среднее время ответа на обращение и другие. «Качество» показывает удовлетворённость пользователя полученным сервисом или продуктом, например, Customer Satisfaction Index (CSI), индекс потребительской лояльности/готовности рекомендовать (NPS) и т. д. «Объективность» отражает долю решений, принятых без участия человека (например, сокращение количества ошибок из-за человеческого фактора), «экономическая эффективность» — выручку/затраты на единицу продукции (в том числе чистую приведённую стоимость, выручку от продажи пшеницы на один гектар, затраты на перевозку одной тонны груза на одну тысячу километров и другие). Критерий «персонализация» оценивает долю продуктов или услуг, параметры которых подобраны под пользователя, в частности, долю студентов, обучаемых по индивидуальным программам обучения, долю клиентов с персональными предложениями и т. п.

На основании расчёта параметров по каждому из пяти критериев вычисляется итоговый ИИ-рейтинг проекта или портфеля таких проектов, а также их финансовые показатели (NPV, IRR) для принятия взвешенного решения об их реализации.

«Разработанная Сбером методика позволяет оценить эффекты от внедрения искусственного интеллекта в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, государственном управлении и других отраслях, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы проанализировали не только российские, но и международные кейсы применения ИИ. Предварительные результаты впечатляют: использование ИИ улучшает ряд ключевых критериев эффективности процессов в различных отраслях в 5−7 раз. Разработанную методику мы передали в правительство России. Я уверен, что это будет способствовать ещё более глубокому проникновению искусственного интеллекта в различные сферы экономики на благо всех граждан нашей страны».

Трёхдневная конференция AI Journey является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и состоится 10−12 ноября. В рамках AI Journey 2021, среди прочего, состоятся: анонсирование технологических продуктов и решений Сбера, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и ИИ среди взрослых (AI Journey Contest) и победителей международного конкурса по ИИ для детей. В заключительный день конференции запланирована специальная программа для учащихся средних и старших классов. В прошлом году в AI Journey приняло участие около 30 тысяч человек из более чем 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.