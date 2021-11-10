Рязань, , 13:23 — REGNUM В Рязанской области 10 ноября обновлён рекорд региона — впервые подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом, что на 20 больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства. Зарегистрировано 20 летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,51%. Всего в Рязанской области выявлено 50 405 носителей коронавируса, справились с заражением 43 435 человек, из них 154 выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике региона 1 581 запись.