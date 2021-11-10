Йошкар-Ола, , 13:19 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 ноября выявили 128 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 23 785 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Mos.ru

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 316 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 34 человека. 700 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один человек среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне было зарегистрировано три летальных случая от COVID-19.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2769 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 708 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находились 1409 человек, из них у 1392 — пневмония, 52 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отмечали, что за сутки были выписаны 197 пациентов, при этом госпитализированы 116 жителей Марий Эл.