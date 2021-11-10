Калуга, , 14:36 — REGNUM Прокуратурой Калуги в ходе мониторинга сети интернет установлен ряд сайтов, на которых размещались статьи, содержащие ложную информацию о COVID-19 и вреде вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом, 10 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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В целях исключения доступа пользователей к указанной информации прокуратурой в калужский районный суд направлено административное исковое заявление о признании ее запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение вступило в законную силу, сайты с фейковой информацией о COVID-19 и о вреде вакцинации от новой коронавирусной инфекции — заблокированы.

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