Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 ноября, за прошедшие сутки скончались шестнадцать пациентов с коронавирусом. Днём ранее — четырнадцать пациентов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мужчины в возрасте 40, 57, 65, 68, 79, 81, 84 лет и женщины в возрасте 28, 40, 42, 71, 73, 85, 92 лет и две женщины в возрасте 60 лет», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе умерли 3516 пациентов с коронавирусом.

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