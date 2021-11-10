Пенза, 10 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Пензенской области могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет. Об этом 10 ноября в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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На вопрос о введении обязательной вакцинации в Пензенской области для лиц старше 60 лет глава региона ответил, что окончательное решение примет Роспотребнадзор.

«Если встает вопрос — за обязательную вакцинацию или против, то, конечно, за. У нас на сегодняшний день нет в реанимации ни одного человека, кто получил прививку. Решение данного вопроса зависит в принципе от Роспотребнадзора. Если Роспотребнадзор примет решение об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет, безусловно, мы будем поддерживать это решение», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

Олег Мельниченко отметил высокий темп и уровень вакцинации в регионе, чему способствовали нерабочие дни в начале ноября.

«Мы вакцинировали порядка 40 тысяч человек. И сейчас темп вакцинации у нас не снижается. В целом в сутки прививаем около 12 тысяч человек», — сообщил руководитель субъекта федерации.

По словам Мельниченко, на сегодняшний день в Пензенской области развернуто 4442 инфекционные койки. На протяжении двух недель происходит последовательное сокращение коечного фонда для ковид-пациентов. При дальнейшей положительной динамике областную клиническую больницу могут запустить для оказания плановой медицинской помощи, добавил глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по состоянию на 10 ноября зарегистрировано 84 030 случаев заражения коронавирусом, 394 из них — за сутки.

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