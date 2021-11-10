Тверь, 10 ноября 2021, 13:15 — REGNUM Ключи от 68 новых служебных автомобилей вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя представителям подразделений полиции региона. Церемония состоялась 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Также отделам тверской полиции передано новое современное оборудование — квадрокоптеры, тепловизоры и фотоловушки.
Начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области Петр Пырх отметил, что в Тверской области уделяется большое внимание оснащению органов внутренних дел новыми автомобилями и оборудованием. Новый транспорт, отметил начальник управления, оснащен всем необходимым для выполнения задач сотрудников органов внутренних дел.
Новые служебные автомобили переданы автопарку Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, управления уголовного розыска по Тверской области, Центра кинологической службы по Тверской области, отдельного батальона охраны и конвоирования по Тверской области. Кроме того, автомобили переданы межмуниципальным отделам «Бежецкий», «Вышневолоцкий», «Западнодвинский», Кимрский», «Краснохолмский», «Нелидовский», «Осташковский», «Ржевский», «Торжокский», «Удомельский», а также отделам Бологовского, Конаковского, Лихославльского, Калининского районов, ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный.
Новый автотранспорт позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений, обеспечению общественной безопасности жителей региона.
Отметим, что с 2017 года правительством Тверской области приобретено около 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений.