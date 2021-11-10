Тверь, , 13:15 — REGNUM Ключи от 68 новых служебных автомобилей вручил губернатор Тверской области Игорь Руденя представителям подразделений полиции региона. Церемония состоялась 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Также отделам тверской полиции передано новое современное оборудование — квадрокоптеры, тепловизоры и фотоловушки.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции ключи от новых служебных автомобилей Пресс-служба правительства Тверской области

«Это наш небольшой вклад в обеспечение правопорядка на территории Тверской области. Президент России Владимир Путин недавно отметил, что наши органы внутренних дел всегда стоят на страже правопорядка, вежливо и уважительно относятся к нашим гражданам. Хотел бы поздравить вас с профессиональным праздником! Самое главное, чтобы по окончании службы вас дома всегда ждала семья», — сказал Игорь Руденя.

Начальник управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области Петр Пырх отметил, что в Тверской области уделяется большое внимание оснащению органов внутренних дел новыми автомобилями и оборудованием. Новый транспорт, отметил начальник управления, оснащен всем необходимым для выполнения задач сотрудников органов внутренних дел.

Новые служебные автомобили переданы автопарку Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, управления уголовного розыска по Тверской области, Центра кинологической службы по Тверской области, отдельного батальона охраны и конвоирования по Тверской области. Кроме того, автомобили переданы межмуниципальным отделам «Бежецкий», «Вышневолоцкий», «Западнодвинский», Кимрский», «Краснохолмский», «Нелидовский», «Осташковский», «Ржевский», «Торжокский», «Удомельский», а также отделам Бологовского, Конаковского, Лихославльского, Калининского районов, ЗАТО Озерный, ЗАТО Солнечный.

«В нашей работе автомобили очень важны — нам приходится выезжать в любую точку своего участка, быстро реагировать на вызовы. В машине важна проходимость, потому что мы выезжаем и в районы, где не всегда ровные дороги», — отметил старший участковый города Ржева Александр Лебедев.

Новый автотранспорт позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений, обеспечению общественной безопасности жителей региона.

«Благодаря постоянной заботе о нашей службе в этом году мы на 100% обновили весь автопарк. Получение нового автомобиля станет большим подспорьем для улучшения нашей работы — мы сможем более оперативно реагировать на сообщения о преступлениях и другие вызовы», — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Центра кинологической службы по Тверской области, полковник полиции Михаил Титов.

Отметим, что с 2017 года правительством Тверской области приобретено около 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений.