Псков, , 13:27 — REGNUM Очаг коронавируса в пансионате «Кривск» Печорского района Псковской области снят с контроля Роспотребнадзора. Об этом 10 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Тест Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Всего в Псковской области остается один активный очаг по коронавирусу — в Пушкиногорском доме ветеранов.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Псковской области было выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем днем ранее. При этом выписан по выздоровлению 201 местный житель. Также за 9 ноября в Псковской области зарегистрировано четыре летальных случая от COVID-19.

Всего с начала пандемии в области лабораторным путем было подтверждено 60 925 случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 52 499 человек выздоровели. Скончались от осложнений, вызванных ковидом, 962 заболевших.

Читайте ранее в этом сюжете: За неделю каникул на Псковщине заболеваемость COVID-19 выросла на 1%