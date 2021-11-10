Уфа, 10 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Башкирии главу сельсовета обвинили в получении взятки. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Продажа земли

По версии следствия, осенью текущего года гражданин попросил главу сельсовета помочь в получении и оформлении в собственность его отца земельного участка, который никогда не жил и не был зарегистрирован на территории сельсовета и не имел права на безвозмездное получение земли.

«Обвиняемый согласился, однако, взамен потребовал взятку в размере 120 тысяч рублей. При получении денежных средств чиновник передал изданную им выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у отца взяткодателя права на земельный участок в селе Уктеево площадью 33 сотки, после чего был задержан с поличным сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Иглинскому району», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту в отношении 32-летнего главы Уктеевского сельсовета Иглинского района было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и получения взятки.

Свою вину фигурант уголовного дела признал частично. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.