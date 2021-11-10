Ярославль, 10 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Задержка ремонта улицы Красный съезд в Ярославле возникла по вине подрядчика — ему не хватило материалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Красный съезд в Ярославле

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители города обвинили дорожников в «диверсии» против партии «Единая Россия» городское отделение которой находится на этой улице. Первоначально ремонт дороги планировали завершить в октябре, но пришёл ноябрь, и работы замерли. Жители и партийные работники вынуждены терпеть неудобства. Улица перекопана и закрыта для проезда. Ходить пешком здесь тоже сложно.

«Работы по ремонту ул. Красный съезд ведутся с отставанием от графика. Подрядной организации будут выставлены штрафные санкции за срыв сроков. На данный момент на объекте отсутствуют материалы для продолжения работ. Подрядчик осуществляет закупку бортового камня и тротуарной плитки», — пояснили сложившуюся ситуацию в мэрии Ярославля.

Теперь закончить ремонт планируют в первой декаде декабря, работы будут проводить преимущественно в хорошую погоду.