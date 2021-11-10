Варшава, , 13:04 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится в среду, 10 ноября, с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который совершит внеплановый визит в Варшаву, чтобы обсудить ситуацию на польско-белорусской границе. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Встреча станет частью консультаций, проводимых Польшей с государствами-членами и институтами Евросоюза в контексте гибридной угрозы со стороны Белоруссии», — рассказал журналистам пресс-секретарь польского правительства.

9 ноября премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая в польском Сейме, заявил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией угрожает стабильности и безопасности всего Европейского союза.

Глава Европейского совета Шарль Мишель ранее призвал власти Белоруссии соблюдать международное право, подчеркнув, что Европейский союз «не согласится на попытки использования мигрантов в политических целях». Он добавил, что Евросоюз намерен расширить и ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко, «который фактически объявил Европе гибридную войну».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма. В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.