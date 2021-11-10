Москва, 10 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют положительную динамику, прибавляя 0,46% и торгуясь уже выше $85,50 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Это происходит в преддверии выхода важной статистики, которая может послужить триггером к продолжению роста нефтяных котировок и к усилению конфликта между ОПЕК+ и США.

Подняться к текущим ценовым уровням нефти 9 ноября помогло неожиданное сокращение запасов нефти в США на 2,48 млн баррелей вместо ожидаемого роста на 1,90 млн баррелей, о чем поздно вечером, сообщил Американский институт нефти (API).

Сегодня тоже выйдут данные о запасах нефти в США, но уже от минэнерго (EIA). Прогнозы очень схожи, здесь также, как и во вчерашних данных от API, ожидается рост запасов на 2,12 млн баррелей.

Поэтому если и статистика от EIA преподнесет сюрприз, указав на неожиданное сокращение запасов, то цены на нефть продолжат расти третий день подряд, к еще более высокой отметке $86,50 за баррель Brent, усугубляя напряженность в конфликте США и ОПЕК+.

В таком контексте, публикация статистики по инфляции в США за октябрь, сегодня, в 16:30 по мск, должна стать не менее интересной, а возможно даже более важной для рынка нефти, чем внутриотраслевая статистика.

Консенсус-прогноз говорит о резком ускорении темпов роста цен с 5,4% г/г до 5,8% г/г, что при высокой роли в этом росте резко подорожавшей в 2021 году нефти, может подтолкнуть администрацию Джо Байдена, к более жестким действиям в отношении ОПЕК+ в самое ближайшее время.

Это не только не позволит ценам подняться выше $86,50 за баррель Brent, но и может привести к локальной, но достаточно глубокой коррекции к $78,00−80,00 за баррель», — считает эксперт.

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