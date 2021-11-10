Богор, Индонезия, , 13:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб обсудили несколько тем на государственном заседании в президентском дворце в Богоре, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

«На нашей первой встрече мы говорили очень открыто и дружелюбно. Некоторые из вопросов, которые мы обсуждали, были связаны с важностью сотрудничества в защите индонезийских граждан в Малайзии», — заявил президент Индонезии в ходе совместной пресс-конференции в Богоре.

Индонезия и Малайзия также намерены завершить переговоры о национальных границах, как воздушных, так и морских.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб договорились о создании туристического коридора между двумя странами.

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