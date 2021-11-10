Москва, , 13:04 — REGNUM О своём желании принять участие в саммите с Россией, который должен состояться в 2022 году, заявил уже целый ряд стран Африки. Об этом сообщил руководитель секретариата форума партнёрства «Россия — Африка», посол РФ по особым поручениям Олег Озеров.

Саммит Россия – Африка Kremlin.ru

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«Мы начинаем готовить саммит, до этого саммита остается всего лишь год», — уточнил в беседе с ТАСС дипломат.

По его словам, это уже не будет встречей старых друзей, как это было в первый раз, а обсуждение «конкретных предложений по развитию нашего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной средах».

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Посол добавил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции сроки подготовки саммита сократились. Однако пока конкретной даты проведения встречи не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, первый саммит «Россия — Африка» состоялся в октябре 2019 года в Сочи. На него прибыли делегации 54 и руководство 43 государств Африки. На саммите были подписаны документы, а также коммерческие соглашения и контракты на общую сумму в размере 1 трлн рублей.

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Второй саммит «Россия — Африка» запланирован на 2022 года. Вероятно, он состоится в одной из африканских стран.