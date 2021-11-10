Омск, , 13:03 — REGNUM В Омской области, по данным портала Стопкоронавирус. рф, за минувшие сутки зарегистрировано 11 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 2573 человека.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 102 802, из которых 584 выявлено за минувшие сутки. Выздоровели к настоящему времени 79 640 человек (453 за сутки).