10 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимофей Борисов, , 13:49 — REGNUM Насколько внезапно разразился миграционный кризис на белорусско-польской границе?

Лукашенко Шилов Иван

Мигранты стали пытаться переходить границу с лета текущего года. В заявлениях немецких политиков присутствует элемент демагогии: немцы давно знали, что на их западных границах зреет большой миграционный гнойник.

Маршрут объективно был очень привлекателен для нелегалов, поскольку из Польши сразу попадаешь в Германию. Если нелегалы в 2015 году на велосипедах переезжали через границу из Мурманска в Норвегию, то уж западный-то коридор через Прибалтику и Польшу был еще более лакомым и легким.

Лукашенко много лет подряд угрожал европейцам опасностью нелегальной и криминальной миграции через свои границы. Он не требовал от европейцев денег, как Эрдоган. Ему нужна легитимация его шестого президентского срока и признание его права на практически безграничную власть в республике.

Посыл Лукашенко прост: «Ребята, давайте жить дружно. Не надо меня свергать, лучше меня вы всё равно никого не найдете. Если и найдёте кого — задавлю. Я свой, буржуинский, если надо — могу даже стать антироссийским».

Еще в 2003 году в большом и по-настоящему знаковом интервью журналу «Шпигель» Лукашенко четко артикулировал угрозу давления мигрантами.

SPIEGEL: ЕС боится не столько ваших товаров, сколько потока беженцев, который вы хотите пропустить в Западную Европу — потому что вы пригрозили прекратить охрану границ с Польшей, Литвой и Латвией с мая 2004 года.

Лукашенко:

Во-первых, это о беженцах-нелегалах, а во-вторых, держать их на своей территории для нас очень дорого. Более 200 000 беженцев в настоящее время остаются с нами, потому что мы закрыли нашу западную границу, как мы обещали западным европейцам. Ежедневно на границах Прибалтики задерживаем более 200 нелегалов.

SPIEGEL: Откуда они?

Лукашенко:

Из Афганистана, Пакистана, Вьетнама, России и Чечни. Они не хотят к нам ехать, они хотят поехать в Германию, Англию, Францию. Должны ли мы и дальше содержать здесь эти анклавы беженцев за свой счет? У нас нет на это денег. Но с этими людьми это еще полбеды, мы также перехватываем много курьеров с оружием и наркотиками. И много обогащенного урана. Я уже обращался по этому поводу к Германии и Франции.

В этом интервью Лукашенко четко высказал все свои угрозы, и высшее политическое руководство Европы было в курсе масштаба проблемы.

Очевидно, что туристические белорусские фирмы, продающие путёвки курдам, иракцам и другим нелегалам в синеокую, действуют с благословения и с разрешения президента Белоруссии. Одно мановение пальцем — и все эти путевки перестанут продаваться через десять минут, а спецслужбы и пограничники станут не менее жесткими и эффективными, чем их польские коллеги.

Вот лишь один пример: недавно пограничные службы нашли негра-нелегала в железнодорожном вагоне с углем, направлявшемся в Польшу. Он прилетел из Африки в Белоруссию под видом перспективного молодого футболиста на смотрины в «Динамо» г. Брест. Но вместо футбола попытался проехать в Польшу. Однако даже естественная маскировка ему не помогла.

Хайко Мааса. Министр иностранных дел Германии Dominik Butzmann

Надо понимать, что чувствительность в Германии после кризиса 2015 года, что касается нелегальной миграции, значительно выросла. Даже небольшой поток нелегалов теперь вызывает у немцев настоящий переполох. Тем более когда есть опасения, что ситуация будет развиваться по нарастающей. Именно этим объясняются резкие заявления министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на заседании Совета ЕС, призывы Урсулы фон дер Ляйен и их австрийских коллег к усилению санкций.

Так что иллюзий у Брюсселя и Германии нет. Они прекрасно понимают, что за нынешним обострением миграционного кризиса стоит лично Лукашенко, его воля и решение. Ошибка Европы в другом. Европа ошибочно полагает, что Минск делает это с одобрения Москвы. Брюссель с подачи поляков и прибалтов очень сильно переоценивает влияние Москвы на Минск.