Москва, 10 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Главный подводный камень, который может помешать процессу обновления правил русского языка, запланированному чиновниками из российского Минпросвещения, — это консерватизм «пользователей». Об том корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.

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«В принципе подобная работа должна, как мне кажется, вестись регулярно, — сказал Кудюкин. — Ясно, что когда слово или оборот только входят в живой язык, не исключена вариативность в написании. И в какой-то момент появляется необходимость в унификации просто по соображениям удобства. Главный подводный камень, несомненно, — консерватизм «пользователей». У многих людей правила написания тех или иных слов существуют на уровне моторного навыка и воспроизводятся без какой-то рефлексии. И изменения правил неизбежно вызывают психологический дискомфорт».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее планы Минпросвещения РФ раскритиковал общественный омбудсмен в сфере образования, член ФПС «Партии роста» Амет Володарский.