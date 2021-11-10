Мадрид, 10 ноября 2021, 13:00 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к единству всех политических сил для укрепления «решающей, ведущей роли», которую, по его мнению, Испания играет на международном уровне перед лицом глобальных вызовов. Об этом пишет агентство EFE.
Премьер-министр призвал к этой поддержке в своем выступлении на пленарном заседании Конгресса депутатов Испании.
Санчес также выступил с докладом о развитии событий и выводах последнего заседания Европейского совета и саммита ЕС — Западные Балканы.