Мадрид, 10 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к единству всех политических сил для укрепления «решающей, ведущей роли», которую, по его мнению, Испания играет на международном уровне перед лицом глобальных вызовов. Об этом пишет агентство EFE.

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Премьер-министр призвал к этой поддержке в своем выступлении на пленарном заседании Конгресса депутатов Испании.

Санчес также выступил с докладом о развитии событий и выводах последнего заседания Европейского совета и саммита ЕС — Западные Балканы.