Челябинск, 10 ноября 2021, 13:00 — REGNUM Глава Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш покидает свой пост. Об этом пишут СМИ.

Владимир Мякуш
Владимир Мякуш
Zs74.ru

Своё последнее заседание он проведёт 16 ноября. На нём будет принята его отставка и избран новый председатель. Скорее всего им станет бывший мэр Южноуральска Александр Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже ходили слухи о том, что он не пробудет спикером Заксобрания до конца очередного срока своих полномочий. Сейчас ему 73 года. Заксобранием он руководит уже более 16 лет.