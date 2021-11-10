Челябинск, , 13:00 — REGNUM Глава Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш покидает свой пост. Об этом пишут СМИ.

Владимир Мякуш

Zs74.ru

Своё последнее заседание он проведёт 16 ноября. На нём будет принята его отставка и избран новый председатель. Скорее всего им станет бывший мэр Южноуральска Александр Лазарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже ходили слухи о том, что он не пробудет спикером Заксобрания до конца очередного срока своих полномочий. Сейчас ему 73 года. Заксобранием он руководит уже более 16 лет.