Ульяновск, , 13:00 — REGNUM В Ульяновской области количество вылечившихся от ковида за сутки значительно превысило число вновь выявленных случаев заражения — соответственно 720 и 535. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 10 ноября, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 535 человек, общее число официально подтверждённых случаев заражения достигло 101 276.

Выздоровели 89 876 пациентов, из них за последние сутки — 720 человек. Доля вылечившихся составила 88,74%.

Напомним, что умерли в Ульяновской области 3156 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минздрав региона заявлял, что для ревакцинации населения от COVID-19 в медучреждениях имеется в наличии более 13 тыс. комплектов препарата «Спутник Лайт». В Ульяновске вакцина доступна в пунктах вакцинации городской поликлиники № 3 и больницы «РЖД — Медицина».

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