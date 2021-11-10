Москва, 10 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В настоящее время у министерства просвещения РФ есть боле важные проблемы, нежели обновление правил русского языка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил общественный омбудсмен в сфере образования, член ФПС «Партии роста» Амет Володарский, комментируя соответствующие планы чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«Действительно, любой живой язык меняется и эволюционирует. В Великобритании Оксфордский словарь ежегодно фиксирует какие-то новые слова и таким образом анализирует, какое новое слово входит в обиход. Но при этом британцы не меняют свои правила так часто», — сказал Володарский.

По его словам, своей политикой Минпросвещения РФ может создать дополнительную пропасть между поколениями.

«Молодое поколение только начинает с возрастом писать грамотно, говорить грамотно, и тут мы меняем правила и грамматику. Кроме того, надо понимать, что нужно будет переписывать важные книги, которые связаны с наукой и исследованиями, — сказал омбудсмен. — Я не вижу, что у нас есть какие-то серьезные проблемы в русском языке, что Минпросвещению нужно бросать всё и менять грамматику. Есть более серьезные проблемы, над которыми надо работать. Например, нужно решать проблему буллинга в школах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, обновление правил русского языка связывают с появлением слов, которые начали использовать в последние годы.