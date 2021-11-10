Москва, 10 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. На прошлой неделе доллару не удалось подтвердить прокол уровня 72 руб., и с тех пор котировки движутся в южном направлении, заявил корреспонденту ИА REGNUMсотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«9 ноября пара доллар/рубль дошла до зоны 70,50 руб., а сегодня, 10 ноября, передвинула ноябрьские минимумы до 70,35 руб. и тяготеет к нижней границе диапазона.

Примечательно, что, несмотря на сегодняшнее оживление спроса на американскую валюта на рынке Форекс, рубль продолжает укрепляться, в том числе вопреки отсутствию выраженного интереса к риску.

Отчасти смелости нашей валюте придает обстановка на рынке нефти, где Brent вернулась в зону трехлетних максимумов, расположившись над уровнем 85 долларов за баррель.

Более того, на площадках сейчас наблюдается повышенная осторожность игроков в ожидании инфляционного отчета из США, которого, судя по поведению рубля, он вовсе не опасается.

Действительно, «россиянин» может достаточно сдержанно отреагировать на дальнейший разгон потребительских цен в Штатах, поскольку Банк России всерьез взял курс на повышение ставок и сигналит о дальнейшем их подъеме.

За счет такого опережающего шага нашего регулятора, перспективы более раннего и/или агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС из-за растущей инфляции выступают как умеренно-негативный фактор для рубля.

В любом случае после выхода отчета в случае подтверждения дальнейшего подъема потребительских цен в США рубль как минимум сбавит обороты укрепления и вполне может совершить локальный разворот в пользу доллара.

При таком сценарии первоначальная цель быков по USD ожидается в районе 70,65 руб. После ее пробоя можно будет говорить о возвращении за пределы уровня 71 руб.», — считает эксперт.

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