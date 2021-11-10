Санкт-Петербург, , 13:17 — REGNUM Пандемия коронавируса вызвала скачкообразный рост объёмов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Ленинградской области. Об этом 10 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Коттеджный поселок Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров домов ИЖС. Помимо этого, по всему региону строится 610 многоквартирных домов, общей площадью 6,5 млн квадратных метров. Строительство жилья сопровождается в области масштабным возведением объектов социальной инфраструктуры.

«Только за последние пять лет мы ввели более 32 объектов здравоохранения на территории Ленинградской области, что стало серьезным подспорьем в борьбе с коронавирусом. Весной следующего года должны достроить поликлинику в Кудрово, которая, по поручению губернатора, возводится с опережающими темпами, и начать строительство медучреждения на 600 посещений в смену в Мурино», ― отметил Барановский.

Также планируется строительство крупных объектов здравоохранения в Выборге, Яльгелево, Кировске и Новоселье. В целом сегодня в стройке находятся более 80 объектов адресной инвестиционной программы.

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