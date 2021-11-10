Ханты-Мансийск, 10 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Югре у нефтедобывающей компании мошенники, используя подменную электронную почту, украли около девяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

В полицию Сургута обратилась главный бухгалтер нефтегазовой компании. На рабочую почту главбуха пришло сообщение от руководителя организации, где она работает. В содержании электронного письма был указан счёт на три миллиона рублей на оплату заказанного оборудования. Данный счёт был традиционным и не вызвал подозрений. Главбух произвела транзакцию по переводу денежных средств.

На следующий день на её электронную почту вновь пришло сообщение от директора. На этот раз сумма составляла около шести миллионов рублей. Сургутянка оплатила заказ в полном размере.

Спустя несколько часов на почту снова пришёл новый счёт на сумму более четырёх миллионов рублей и распоряжение от якобы директора фирмы его оплатить. Заявительница попыталась отправить заявленную сумму на оплату. В это время ей поступил телефонный звонок от директора организации. В разговоре руководитель сообщил, что ему позвонили из банка и попросили подтвердить платёж. Главбух сообщила директору о своих действиях. Как выяснилось, никаких электронных писем он не отправлял, все счета, как и электронная почта, оказались поддельными. И, к сожалению, приостановить движения по денежным средствам им не удалось.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).