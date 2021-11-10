Пермь, , 12:58 — REGNUM В Пермском крае выявили 405 новых заражений коронавирусом, что на пять меньше, чем днём ранее. Об этом 10 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 126 866 случаев заражения. От болезни оправились 106 766 пермяков. Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 694 306 жителей Прикамья.

На сегодняшний день в больницах находятся 4023 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 484 — в тяжелом состоянии.

Число жертв заболевания достигло 6167. За последние сутки по причине COVID-19 скончались 39 человек.

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