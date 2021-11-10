Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Пенитенциарная служба минюста Грузии решила отказаться от этапирования на заседание Тбилисского городского суда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 10 ноября из-за сообщений о планах оппозиции помешать его перевозке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что Служба государственной безопасности предупредила, что сторонники экс-президента якобы планировали блокировать транспортное средство с Саакашвили, используя до 600 машин.

«Это привело бы к неконтролируемой ситуации, хаосу, срыву процесса этапирования Михаила Саакашвили. Ввиду всего вышеизложенного Пенитенциарная служба не имеет возможности доставить обвиняемого/осужденного М. Саакашвили в Тбилисский городской суд», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 10 ноября в Тбилисском городском суде началось заседание по делу о событиях 7 и 8 ноября 2007 года. В те дни в Тбилиси проходили массовые акции протеста, участники которых выступали против политики тогдашнего президента Саакашвили. Сотрудники полиции жёстко разгоняли активистов. Их преследовали и избивали. Правоохранители также разгромили и вынудили закрыться телеканал «Имеди».

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