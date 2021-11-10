Париж, , 12:56 — REGNUM Положительная платформа для единства Европы сегодня отсутствует, если не считать таковой платформу всеобщего подчинения интересам США и структур глобального управления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 10 ноября, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что в мире происходит «столкновение континентальных держав» и «дестабилизация некоторых частей света» и что в такой обстановке Европе необходимо единство, чтобы отстаивать свои интересы.

« Пожелание президента Франции о «единстве Евросоюза на фоне столкновений крупных держав» — это пожелание из категории несбыточных. Это чистый пиар. Какое может быть единство между той же Францией, которая при всех ограничениях, налагаемых влиянием Вашингтона и мировых надгосударственных структур управления, всё же работает преимущественно на интересы Европы, и, скажем, странами Прибалтики, которые в гораздо более сильной степени манипулируемы извне континента?

Наиболее характерны в данном случае примеры отношений ЕС с Китаем и подход к «Северному потоку — 2». Именно столкновение с Пекином подталкивает Вашингтон к ангажированию Европейского союза в свою поддержку, и эта поддержка оказывается. Во имя американских интересов ЕС наносит существенный вред своим отношениям с КНР. Похожую ситуацию мы наблюдаем в подходе к СП-2: этот проект невыгоден, прежде всего, США и, соответственно, его отвергают ближайшие союзники Вашингтона в Европе. Причём отвергают они его преимущественно по политическим соображениям.

Что же касается нашей страны, то тут ЕС сам провоцирует конфликт. Столкновение интересов России и ЕС произошло и продолжается по вине последнего. И отдельные крупные европейские страны, и ЕС в целом считают себя вправе дестабилизировать Россию, диктовать ей «правила поведения», ставить условия… В таких обстоятельствах сопротивление России абсолютно логично и обосновано. Те же государства или отдельные политики, которые хотят исправить отношения, которые понимают, что отношения должны строиться на основе взаимного уважения, считаются «раскольниками».