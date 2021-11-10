Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 10 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Власти Испании передали 46 домов в муниципалитете Тасакорте гражданам, которые пострадали от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма. Об этом пишет агентство EFE.

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В церемонии приняла участие министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Ракель Санчес.

По словам министра, это «хороший день, потому что нам удалось передать послание солидарности и любви тем, кто пострадал от вулкана, немедленно отреагировав на их нужды, что отражено в передаче этих 46 домов».