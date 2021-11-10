Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 ноября выявили 781 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 778 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 199 147 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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За последние сутки выписаны 414 человек, всего выздоровел с начала пандемии 175 505 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 8111 человек. Накануне сообщалось о 38 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 15 531 человек.

По состоянию на 10 ноября в регионе проведен 4 204 861 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошел 8461 нижегородец. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 393,3.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,98. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда немного увеличился, на 10 ноября остаются свободными 19% коек в ковид-центрах.