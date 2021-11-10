Ярославль, 10 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Рабочая группа комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Ярославской областной думы обсудила возможность продления еще на 3 года пониженных ставок налога для предпринимателей, которые находились на едином налоге на вменённый доход в 2020 году. Об этом сообщили в аппарате регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО Заседание рабочей группы

Альфир Бакиров уже неоднократно обращался в адрес законодательной и исполнительной власти региона с такой инициативой. Напомним, дифференцированные ставки УСН в размере 2%, если объектом налогообложения являются доходы, и 6%, если используется система «доходы минус расходы», для тех предпринимателей, кто в 2020 году применял ЕНВД, в конце декабря 2020-го были утверждены законом Ярославской области. Предполагалось, что период с 1 января по 31 декабря 2021 год с пониженными ставками станет для «вмененщиков» переходным: за это время они должны были адаптироваться и выбрать наиболее подходящую систему налогообложения.

По мнению бизнес-омбудсмена, данную меру поддержки целесообразно продлить еще на 3 года.

«Большинство предприятий, использующих такие меры поддержки, — это микропредприятия, которые обеспечивают рабочие места и не имеют финансовой подушки безопасности. В случае не продления налоговая нагрузка на ряд субъектов МСП неизбежно вырастет, что приведет к негативным последствиям для еще не восстановившегося бизнеса. Тем более, что пандемия коронавируса никуда не исчезла, а ограничения в работе малого бизнеса возникают периодически», — отметил уполномоченный.

В ходе совещания прозвучали и другие мнения. В частности, что увеличение льготного периода ещё на несколько лет несправедливо по отношению к другим предпринимателям, которые платят налоги по обычным ставкам. Во-вторых, в случае продления действия таких ставок бюджет потеряет деньги. И, наконец, до тех пор, пока не завершен финансовый год и отсутствует отчетность, трудно проанализировать, какое количество предпринимателей пользуется данной мерой поддержки.

И всё же члены рабочей группы приняли решение рекомендовать продлить пониженные налоговые ставки ещё на год, до 31 декабря 2022 года. Соответствующий законопроект будет направлен в правительство Ярославской области, рассмотрен на комитете по бюджету, финансам и налоговой политике и в дальнейшем вынесен на обсуждение депутатов думы.

Также прозвучало предложение в конце 2022 года обсудить перспективу сохранения пониженных ставок до 2024 года. При этом возврат к первоначальным ставкам для таких налогоплательщиков планируется осуществлять постепенно.