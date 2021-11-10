Гусиноозёрск, Бурятия, , 12:52 — REGNUM В городе Гусиноозёрск в Бурятии спасатели вызволили из подполья пожилую женщину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, 9 ноября в поисково-спасательную службу позвонили, рассказав о запертой дома пенсионерке.

Старушка (сс) Cristian Newman

На место выехали спасатели и вскрыли дверь. В подполье они нашли 86-летнюю женщину, которая сломала бедро при падении и не могла самостоятельно выбраться.

«Спасатели эвакуировали пострадавшую из подвала и передали работникам скорой помощи. Как позже выяснилось, женщина упала в подполье и не могла самостоятельно выбраться. Она провела там 3 дня», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также в Гусиноозёрске спасатели нашли в замёрзшем доме тело пожилого мужчины. Тревогу забили соседи, обеспокоенные тем, что хозяин дома несколько дней не топил печь.

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