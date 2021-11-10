Брюссель, 10 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Совет Европейского союза принял решение приостановить действие положений, упрощающих получение шенгенских виз для белорусских чиновников. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Отмечается, что данное решение было принято на экстренном заседании ведомства 9 ноября. Оно было вызвано обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. В Брюсселе выступили с заявлением, что в обострении кризиса якобы виноваты белорусские власти.

Отдельно отмечается, что это решение не коснется обычных граждан Белоруссии, которые будут продолжать получать визы также, как и сейчас.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией вступило в силу 1 июля 2020 года одновременно с соглашением о реадмиссии между ЕС и Белоруссией. Цель соглашения — облегчить выдачу краткосрочных виз. Однако после событий выборов в августе 2020 года и последующих массовых протестов отношения Белоруссии и Запада резко охладились.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.

В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений. В этом месте польские пограничники проводят круглосуточное дежурство.