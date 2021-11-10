Москва, 10 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Столичным спасателям и пожарным установлена новая мера поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты. Соответствующие поправки в законодательство были приняты на заседании Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andrew Magill Пожарные

Согласно утвержденным правилам, размер ежемесячной социальной выплаты должна установить мэрия Москвы, исходя из размера прожиточного минимума пенсионера. Речь идет о спасателях городских аварийно-спасательных служб и формирований, проработавших не менее 15 лет и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении ими возраста 40 лет.

Также дополнительную выплату будут получать пожарные и иные работники противопожарной службы города Москвы, замещавшие должности, предусмотренные перечнем оперативных должностей противопожарной службы столицы и проработавшие в Государственной противопожарной службе не менее 25 лет, по достижении ими возраста 50 лет, отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, комментируя журналистам принятые в городское законодательство поправки.

«Подразделения противопожарной службы нашего города обеспечивают ликвидацию почти половины всех пожаров на территории столицы. Однако перечень гарантий социальных прав пожарных и спасателей Москвы существенно отличается от гарантий пожарных федеральных подразделений, которым закон гарантирует, в том числе, досрочную страховую пенсию», — сказал Шапошников.