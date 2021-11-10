Саратов, , 12:48 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 28 пациентов. Таким образом, за время пандемии скончались 4115 жителей региона, сообщает 10 ноября облминздрав.

Пандемия коронавируса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 16 женщин в возрасте от 47 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировано 107 709 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 93 694 человека.

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