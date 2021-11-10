София, 10 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Софии на 89-м году жизни скончался известный писатель, публицист, литературовед и ученый, профессор Чавдар Добрев. Об этом 10 ноября сообщила софийская газета «Слово».

Траур

По предварительным данным, смерть Добрева наступила в результате остановки сердца.

«В последние несколько месяцев профессор тяжело болел, но не оставлял работы на культурном и дипломатическом поприще», — говорится в заявлении Болгарской академии наук (БАН).

Ч. Добрев родился в Ямболе (Юго-восточная Болгария) в 1933-м году. В 1958-м он с отличием окончил факультет филологии и журналистики Будапештского университета, защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук в Москве. В течение долгого времени возглавлял болгарский литературно-публицистический журнал «Современник», являлся заместителем Научного центра искусствоведения БАН, главным драматургом Национального театра Болгарии, а также директором Болгарского культурного центра в Москве.

Прощание с Ч. Добревым состоится в Софии 11 ноября. Он будет похоронен на Центральном кладбище болгарской столицы.