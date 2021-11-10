Майкоп, 10 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Адыгее произошло ДТП, в котором погибли два человека. Женщина-водитель на легковом автомобиле выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. В результате погибли её пассажир и сама водитель, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Kaatjem Авария

Автоавария произошла около 17:30 9 ноября на 49-м километре автодороги Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск. Находясь за рулем ВАЗ-2115, 64-летняя жительница Тахтамукайского района выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Volvo. На месте от удара скончался 51-летний пассажир легковушки, не удалось спасти врачам и водителя.

В настоящее время по факту аварии ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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