Москва, , 12:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Москвы скончались от коронавирусной инфекции 98 пациентов. Об этом 10 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Смертность от COVID-19 в Москве остаётся на стабильном уровне, днём ранее скончались 95 пациентов. Общая смертность от ковида в столице, согласно официальным данным, составляет 32 305 летальных исходов.

За сутки госпитализировали 1327 человек, на ИВЛ находятся 726 человек.