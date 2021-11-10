Пермь, , 12:45 — REGNUM В Пермском национальном исследовательском политехническом университете вышел приказ об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников вуза и студентов за подписью и.о. ректора Анатолия Ташкинова. Копия документа опубликован в паблике «Мой горд Пермь».

Вакцинация Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте»

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В пресс-службе университета отметили, что приказ действительно вышел, но на сайте ПНИПУ он пока не опубликован. Согласно документу, до 1 декабря не менее 80% учащихся и сотрудников должны сделать прививки от COVID-19. В случае непрохождения обязательной вакцинации работники и студенты могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию — вплоть до увольнения. Еще одной мерой указано отстранение непривитого до 1 декабря персонала от работы без сохранения заработной платы.

Информация об этом вызвала бурную реакцию в соцсетях. Люди возмущаются принуждению и указывают на то, что перед прививкой необходимо медобследование и медзаключение. Многие пользователи интернета считают, что такими мерами их права нарушаются.

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