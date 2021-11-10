Ташкент, , 12:44 — REGNUM За последние пять лет заболеваемость сердечно-сосудистыми недугами в Узбекистане увеличилась на 20 процентов, даже среди молодежи, анализ показывает, что 53 процента смертей среди населения в возрасте 30−70 лет связаны именно с этими заболеваниями. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев President.uz

Совещание было посвящено вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«В целом сердечно-сосудистые заболевания диагностируются у около 4 миллионов человек, что составляет 12 процентов от общей численности населения Узбекистана», — говорится в сообщении.

В этой связи, отметили в пресс-службе президента Узбекистана, в стране планируется внедрение новой системы профилактики, раннего выявления и эффективного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Так, со следующего года все население старше 40 лет будет проходить целевой скрининг не реже одного раза в год через семейные поликлиники и медицинские бригады, районные лаборатории будут обеспечены коагулометрами и необходимыми реагентами», — говорится в сообщении.

Также, планируются введение единого электронного реестра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплатная раздача лекарств нуждающимся.

«На эти цели в следующем году планируется выделить на каждый район по 350 миллионов сумов, всего — 70 миллиардов сумов (один доллар-10 700 сумов)», — сообщили в пресс-службе.