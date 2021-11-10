Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Свердловской области выявили еще 734 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Pixabay.com

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У жителей Екатеринбурга зафиксировали 113 случаев. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заражения коронавирусом увеличился на 5. Днем ранее было зафиксировано 729 случаев.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 164 674 человека. Оправились от болезни 147 074 свердловчанина. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7763 гражданина.