Абакан, , 12:41 — REGNUM 99% пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии в ковидных стационарах Хакасии, не были привиты от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Всего к настоящему времени развёрнуто 1889 коек, из которых занято 1651 или 87%. На подключённых к кислороду койках находятся 675 пациентов, 90 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Ежесуточное потребление кислорода, по оценке властей, остаётся очень высоким — около 11,5 тонны.

«На 10 ноября общее количество привитых от COVID-19 в Хакасии составляет 210 336 человек. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 161 150 человек», — добавили в правительстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии скончалась 34-летняя женщина с COVID-19