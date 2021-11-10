Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM За последние сутки в стационары Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, было доставлено 425 пациентов, это на 25% больше, чем в предыдущие сутки, когда было госпитализировано 339 человек. Об этом сообщили 10 ноября в городском оперштабе. Госпитализация растёт вторые сутки подряд.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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В коронавирусных стационарах Петербурге в настоящее время находятся 7817 пациентов, это на 58 человек меньше, чем сутками ранее, за счет того, что выписка выздоровевших обогнала суточную госпитализацию. В палатах реанимации находятся 709 пациентов (-8 человек к уровню предыдущих суток). Из них 364 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмонией развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 10 ноября свободны 28,83% коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 41 304 пациента, что на 113 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 2578 человек находятся на домашнем карантине (-1012), 55 человек — в обсерваторе (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,02 единицы и составляет на сегодня 0,83 единицы от норматива Роспотребнадзора). Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2942 новых носителя коронавирусной инфекции, выписали по выздоровлению 2825 человек. Скончались от COVID-19 за сутки 82 человека.

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