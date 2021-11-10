Уфа, , 12:45 — REGNUM Цветы к памятнику уфимскому городовому возложил глава республики Радий Хабиров в День сотрудника органов внутренних дел. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Полиция Vitaly V. Kuzmin

Сообщается, что памятник был открыт в 2018 году в честь 300-летия российской полиции. Глава Башкирии возлагая цветы, почтил память стражей порядка, которые погибли, выполняя свой служебный долг.

В церемонии возложения цветов также приняли участие министр внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенант полиции Роман Деев, премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров и руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

Глава региона также посетил стационарный пост полиции № 15 в Кировском районе Уфы, поинтересовавшись условиями работы полицейских и поблагодарил их за службу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поздравил сотрудников полиции и ветеранов правоохранительных органов с их профессиональным праздником.