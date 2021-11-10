Москва, 10 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Правительство России занимается вопросом внедрения электротранспорта в регионах. Об этом 10 ноября заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов на «правительственном часе» в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

«На поддержку выделено около восьми млрд рублей правительством. Наша, Министерства энергетики, задача — правила субсидирования сделать, чтобы субсидии отдавать в регион для субсидирования строительства зарядных станций. Мы сейчас этим занимаемся», — заявил Шульгинов.

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, в России к концу 2024 года планируется произвести не менее 25 тыс. электромобилей и не менее 9,4 тыс. зарядных станций запустить в эксплуатацию.